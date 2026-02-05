Rapita e sepolta viva La sentenza dopo 50 anni Due condanne all’ergastolo

La Corte d’Assise di Como ha condannato a ergastolo Demetrio Latella e Giuseppe Calabrò, dopo mezzo secolo di silenzio e mistero. Nel 1975, Cristina Mazzotti, 18enne di Eupilio, venne rapita e sepolta viva. Oggi, con questa sentenza, si chiude un capitolo lungo 50 anni, confermando il coinvolgimento dei due uomini nel sequestro e nell’omicidio della giovane. La verità sulla vicenda torna a galla, anche se il dolore resta vivo.

EUPILIO (Como) Ergastolo per Demetrio Latella. Ergastolo per Giuseppe Calabrò. Dopo cinquant'anni, la Corte d'Assise di Como aggiunge un pezzo di verità al rapimento e all'omicidio di Cristina Mazzotti, riconoscendo il coinvolgimento di due imputati, accusati di aver fatto parte del gruppo che la sera del 30 giugno 1975 aveva bloccato e sequestrato la 18enne a Eupilio, per consegnarla al gruppo di carcerieri. I giudici hanno assolto il terzo imputato, Antonio Talia, ritenuto estraneo a quei fatti. La Mini Minor su cui Cristina viaggiava con i suoi amici, Carlo Galli ed Emanuela Luisari, era stata bloccata da un gruppo di giovani uomini, che avevano costretto i tre ragazzi ad andare fino ad Appiano Gentile, dove la sola Cristina era stata consegnata alla banda: fu la prima donna a essere rapita dall'Anonima sequestri al Nord, la prima a non fare ritorno a casa.

