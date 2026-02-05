rapine violente ad anziane in carcere un 41enne

Un uomo di 41 anni è finito in cella dopo aver messo a segno ripetute rapine violente ai danni di anziane. L’ultimo episodio, avvenuto ieri, si è concluso con uno scippo finito in resistenza e violenza in Corte Sanac. La polizia ha subito fermato il sospettato, che ora si trova in carcere in attesa di giudizio.

La notizia dell’ultimo episodio era stata data sull’edizione di ieri: scippo finito in violenza e resistenza in Corte Sanac. Ma ci sono altre contestazioni simili. La polizia di Stato aveva arrestato in flagranza un 41enne. Mentre si teneva il giudizio per direttissima era arrivato alla squadra mobile un ordine di custodia cautelare: è stato accusato di altre due rapine, quattro scippi, tre furti e altri reati. Tutti commessi verso donne, in gran parte anziane (tra i 25 e gli 85). La ricostruzione: la sera del 2 febbraio gli operatori delle Volanti sono intervenuti, dopo una chiamata al 112, per soccorrere una donna di 59 anni, alla quale era appena stata rubata la borsa nel parcheggio del supermercato di via Chiassatello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

