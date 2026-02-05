Rapine in gioielleria | tre arrestati per colpo a cinque persone uno condannato

La polizia ha arrestato tre uomini coinvolti in una rapina a mano armata in una gioielleria di Ortona. La scena si è svolta con cinque persone presenti nel negozio, che sono state minacciate e derubate. Uno dei ladri, Ernesto Ettore Ruino di San Severo, è stato condannato a più di sei anni di carcere. Gli altri due sono ancora in attesa di giudizio. La vicenda ha scosso la città, che ora si chiede come siano potuti entrare in azione i ladri e cosa si farà per evitare altri colpi sim

Un uomo di San Severo, Ernesto Ettore Ruino, 35 anni, è stato condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione per una rapina aggravata avvenuta a Ortona nel gennaio 2025. Il tribunale di Chieti, con il rito abbreviato, ha emesso la sentenza in un processo che ha visto la collaborazione di due complici mai identificati. La rapina, avvenuta la sera del 20 gennaio 2025, coinvolgeva il titolare di una gioielleria nel centro del paese, che è stato picchiato e minacciato con un taser, mentre la sua attività veniva saccheggiata.

