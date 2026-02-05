A Bergamo, Madama Fiori si prepara a creare gli allestimenti floreali per la cena inaugurale dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. Domani il negozio di floral design di via Torquato Tasso metterà a disposizione i suoi ranuncoli e tulipani bianchi per decorare l’evento che segna l’inizio delle Olimpiadi. È la prima volta che il negozio si occupa di un’occasione così importante, e i fiori scelti sono stati appositamente selezionati per creare un’atmosfera elegante e sobria. La città

Bergamo. Madama Fiori, rinomato negozio e laboratorio di floral design situato a Bergamo, in via Torquato Tasso, domani si occuperà dell’allestimento floreale ufficiale della Cena Inaugurale dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. Un momento centrale dell’agenda istituzionale sarà la cena per i Capi di Stato alla Fabbrica del Vapore, offerta dal Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Questo evento, previsto per giovedì 5 febbraio, è inserito nel calendario ufficiale delle attività legate al passaggio olimpico e ai preparativi per l’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina a Milano si è svolta la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026.

Mariah Carey sarà protagonista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, esibendosi dal palco di San Siro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Ranuncoli e tulipani bianchi di Madama Fiori per la cena inaugurale di Milano-Cortina 2026; Pielleitalia alle Olimpiadi al servizio di Omega: ha recapitato a Cortina divise e kit ufficiali per cronometristi e staff.

Ranuncoli e tulipani bianchi di Madama Fiori per la cena inaugurale di Milano-Cortina 2026Madama Fiori cura l'allestimento floreale della cena inaugurale dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 giovedì sera alla Fabbrica del Vapore a Milano ... bergamonews.it

Rose, ranuncoli, tulipani i preferiti. Sorpassano cioccolatini e abitiFiori per un toscano innamorato su due (52%) che regalerà rose, ranuncoli (foto) e tulipani nel giorno di San Valentino. Sono queste le tre varietà floreali più gettonate per dichiarare i propri ... lanazione.it

A San Valentino lascia che siano i fiori a parlare! Dalla prenotazione facile alla consegna a domicilio, ci occupiamo di tutto noi per rendere il tuo regalo speciale! Ti aspetto a Stradella per scegliere il mazzo perfetto per la tua dolce metà. Niente più corse dell'ul facebook