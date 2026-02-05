Ranieri e i fili per il ritorno della Roma | la tensione tra Totti e il calcio d’azzurro

Nei giorni scorsi Claudio Ranieri ha riaperto il discorso sul possibile ritorno di Alberto Totti alla Roma. Il tecnico ha detto di essere aperto, ma per ora non ci sono novità ufficiali. Nel frattempo, la tensione tra Totti e il calcio azzurro resta alta, e tutti aspettano di capire cosa succederà nei prossimi mesi.

**** A pochi giorni dalla fine della sua seconda stagione in Serie A, Claudio Ranieri è tornato a parlare del ritorno di Alberto Totti alla Roma. L’intervista esclusiva a Sport, andata in onda nel pomeriggio di martedì 5 febbraio 2026, ha lasciato intendere che l’ex allenatore del club giallorosso sta cercando, in modo esplicito, un modo per far tornare al club il suo ex capitano, ormai da tempo fuori dal giro delle partite ufficiali. Ecco, però, che l’argomento è diventato una questione di tensione tra il calcio d’azzurro e il calcio d’oro, tra il passato e il futuro del club.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Roma Club Ritorno Totti alla Roma: l’annuncio di Ranieri e il possibile ruolo | CM Claudio Ranieri ha ufficialmente parlato di un possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma. Totti alla Roma? Il ritorno è possibile. "I Friedkin ci stanno pensando": garantisce Ranieri Ranieri rivela che i Friedkin stanno pensando a un ritorno di Francesco Totti alla Roma. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma Club Argomenti discussi: Biasin critico sul mercato dell'Inter: Un grande club deve minimizzare il rischio. Ora serve sperare che fili tutto per il verso giusto; Le promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una...; Siamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il... Daniela Ioia interpreta Giuliana nella serie televisiva "La Preside". Con Luisa Ranieri. Daniela Ioia : Una avventura pazzesca, nel personaggio Giuliana , viverti e’ stato illuminante. conosco tutto di te , anche quello che non era scritto, debolezze, gioie e rimpia facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.