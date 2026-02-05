Raid notturno in chiesa | ladri rubano preziosi oggetti sacri durante service religioso

Durante la notte, dei ladri sono entrati nella chiesa in provincia di Salerno e hanno rubato oggetti sacri molto preziosi. Sono entrati mentre si teneva il servizio religioso e, in pochi minuti, hanno portato via quanto potevano. La polizia sta indagando e cerca di capire come siano entrati e cosa abbiano portato via. Nessuno si è accorto di nulla fino al mattino, quando i fedeli hanno trovato la chiesa saccheggiata.

**Raid notturno in chiesa: ladri rubano preziosi oggetti sacri durante il service religioso** Un raid notturno in piena oscurità ha portato via da una chiesa in provincia di Salerno, in una delle più recenti e drammatiche incidenze di un crescente fenomeno di furto in ambito religioso. Il colpo è stato commesso a **Angri**, in piazza Annunziata, dove i malviventi hanno introdotto clandestinamente l'edificio religioso, rubando **pezzi pregiati dell'architettura sacra**, tra cui oggetti d'arte e simboli religiosi. Le autorità hanno immediatamente aperto un'indagine, mentre la comunità locale è rimasta scioccata e preoccupata per l'episodio.

