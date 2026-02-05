Ragazzo picchia la compagna davanti al figlio di tre anni e le rompe la clavicola

Questa mattina a Milano un uomo di 29 anni ha picchiato la compagna davanti al loro bambino di tre anni. La lite, che è iniziata per motivi banali, è finita con la donna che ha riportato una frattura alla clavicola. Il bambino era presente e ha assistito alla scena, spaventato. La donna è stata subito portata in ospedale, mentre l’uomo è stato fermato dalla polizia.

Una banale lite in famiglia si è trasformata in un terribile pestaggio. Ad aggredire, come praticamente quasi sempre in questi casi, è stato l'uomo: un ventinovenne. A subire è stata la donna, una ventiseienne che alla fine delle violenze si è ritrovata con una clavicola rotta, lividi e dolore.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Ragazzo Compagna Legnano, picchia la compagna davanti al bimbo di 3 anni e le rompe la clavicola Un uomo di 29 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri a Legnano. Picchia la compagna e la minaccia di morte davanti al figlio piccolo: 43enne arrestato nel giorno della Befana Un uomo di 43 anni è stato arrestato nel giorno della Befana dopo aver aggredito e minacciato di morte la compagna davanti al loro bambino piccolo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. CEO refused to marry blind Cinderella — She fled with pregnant,He regretted and pursued. Ultime notizie su Ragazzo Compagna Argomenti discussi: Picchia la fidanzata e dice: Devi fare figli, non lavorare. La procura chiede 2 anni di reclusione; Minaccia e insulta la compagna davanti al figlio di 2 anni: arrestato impiegato (anche grazie a un video); Stupra e picchia per gelosia la fidanzata in casa, lei scappa in strada e chiede aiuto a un passante; Bancomat guasto nel distributore, automobilista picchia il benzinaio. Legnano, picchia la compagna davanti al bimbo di 3 anni e le rompe la clavicolaL'episodio in un B&B di viale Cadorna: il 29enne è stato arrestato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la giovane 26enne è stata condotta in una struttura protett ... ilgiorno.it Picchia e violenta la compagna per due anni, arrestato a NapoliLa Polizia ha arrestato un cittadino srilankese nel centro di Napoli: da gennaio 2024 a gennaio 2026 avrebbe sottoposto la compagna a violenze fisiche ... fanpage.it Big Brother deve affrontare Didi. Quasi picchiare Thandeka per un ragazzo è pazzesco. La sua ossessione per Mmeli sta diventando psicotica facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.