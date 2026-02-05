Raccolta rifiuti al porto di Livorno via al bando da 40 milioni di euro | requisiti e come fare domanda

Questa mattina l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale ha aperto il bando per la gestione dei rifiuti nel porto di Livorno. La gara vale oltre 40 milioni di euro e riguarda l’affidamento in concessione del servizio di raccolta e smaltimento di tutti i residui prodotti dalle navi in transito. Le aziende interessate devono rispettare alcuni requisiti e presentare la domanda seguendo le procedure indicate nel bando pubblicato ufficialmente. La nuova gestione punta a migliorare la tutela ambientale e l’efficienza delle operazioni portuali.

La concessione, della durata di sei anni, prevede che il servizio sia garantito in modo continuativo, 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno Vale oltre 40 milioni la procedura di gara, pubblicata dall'Autorità di sistema portuale del mar tirreno settentrionale, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di tutti i rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che fanno scalo nel porto di Livorno (qui tutti i dettagli). La concessione, della durata di sei anni, prevede che il servizio sia garantito in modo continuativo, 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno tramite squadre operative e reperibili.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Livorno Porto Livorno | Contributi alle associazioni turistiche, pubblicato il bando: requisiti e come fare domanda Il Comune di Livorno ha aperto un bando per aiutare le associazioni turistiche. Cultura e sociale, bandi da 500mila euro della Fondazione Livorno: requisiti e come fare domanda La Fondazione Livorno ha aperto due bandi da 500mila euro, destinati a progetti culturali e sociali. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Livorno Porto Argomenti discussi: Porto di Livorno, servizio raccolta rifiuti: via alla procedura per l’affidamento – Cosa c’è da sapere; Rifiuti portuali: il Sindaco risponde all'interrogazione; Rifiuti, penultimi nella Provincia con l’indice della differenziata al 66 4%; Al via la gara per la raccolta dei rifiuti in porto. Rifiuti portuali: il Sindaco risponde all'interrogazioneCon riferimento alla interrogazione della SV di pari oggetto del 26 gennaio u.s. ma pubblicizzata sui siti internet già il 24 precedente, intendo innanzi tutto esprimere il mio disappunto per i termin ... giglionews.it La Minoranza replica sulla raccolta dei rifiuti portualiEgregio signor Sindaco, prendiamo atto della lunga ricostruzione normativa contenuta nella Sua risposta alla nostra interrogazione, che tuttavia elude il punto centrale dell'interrogazione: perché, ne ... giglionews.it NanoTV. . #CAIVANO Presentazione nuovo appalto raccolta rifiuti. Le dichiarazioni di Antonio Angelino, sindaco della citta' #NANOTV #OnTheRoad #TheBackGround facebook Un guasto a un furgoncino della raccolta rifiuti ha provocato disagi in centro storico #Rimini #Cronaca x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.