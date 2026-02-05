Quell’angelo col volto di Giorgia una devozione anticipata che forse è rivelatrice

Questa mattina, sui social si è diffusa una foto che mostra un’immagine di un’angelo con il volto che ricorda molto quello di Giorgia Meloni. L’immagine ha già fatto il giro del web, dividendo tra chi la trova suggestiva e chi pensa sia solo un caso. Nessuna conferma ufficiale, ma in tanti si sono soffermati sul volto riconoscibile e sulla possibile intenzione di chi l’ha creata. Per ora, resta solo un’immagine che alimenta le discussioni tra gli utenti.

Doveva essere un omaggio alla nota passione collezionistica della premier per gli angioletti, ma si è trasformato in qualcosa di più. Un equivoco in San Lorenzo in Lucina Voleva essere un angelo, forse persino un omaggio alla nota passione collezionistica di Giorgia Meloni per gli angioletti – trecento pezzi censiti anni fa, uno donato a Papa Francesco – ma angelo non era. Più che un'apparizione, un equivoco. Perché quella figura alata con la mappa d'Italia tra le mani non è un cherubino, ma una vittoria: allegoria civile, non messaggero celeste. Si china sul busto di Umberto II di Savoia e tiene insieme regno perduto e unità nazionale.

