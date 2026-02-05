Quartieri Cesena Siamo Noi | Le nuove regole senza confronto e molte zone d’ombra

Quartieri di Cesena, le nuove regole sono state varate senza un vero confronto con i cittadini. La commissione comunale ha approvato gli strumenti operativi, ma molte zone restano ancora poco chiare. I residenti si chiedono cosa cambierà davvero nelle loro strade e se ci sarà spazio per il loro parere. La tensione cresce tra chi vorrebbe più ascolto e chi invece procede spedito.

"Sul tema delle risorse economiche, emerge finalmente un quadro numerico: 50.000 euro destinati alle associazioni e 40.000 euro ai quartieri, ripartiti in modo proporzionale" "Abbiamo seguito con attenzione i lavori della Commissione dedicata ai quartieri e ai nuovi strumenti operativi annunciati dall’Amministrazione comunale. Una discussione che, pur introducendo alcune novità, lascia aperte molte questioni di metodo e di merito. La prima criticità riguarda i quattro allegati al regolamento, che rappresentano di fatto il cuore operativo del nuovo sistema. Allegati che non sono mai stati condivisi né con gli ex presidenti né con i neoeletti e che risultano essere esclusivamente frutto della Giunta, senza un reale confronto con chi i quartieri li vive e li rappresenta".🔗 Leggi su Cesenatoday.it

