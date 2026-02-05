Quando partono Paris Franzoni e gli azzurri terza prova discesa Bormio 2026 | orari esatti n di pettorale tv

Venerdì 6 febbraio si svolge a Bormio la terza prova cronometrata della discesa libera maschile per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri si preparano a scendere in pista, con orari e numeri di pettorale già definiti. La competizione si può seguire in diretta in tv, mentre atleti come Paris e Franzoni cercano di mettere il miglior tempo possibile in vista della gara ufficiale.

Venerdì 6 febbraio andrà in scena la terza prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Si torna sulla pista Stelvio di Bormio per un ultimo test in vista della gara che sabato 7 febbraio assegnerà le prime medaglie di questa edizione dei Giochi: occasione per gli atleti di trovare le linee migliori e di perfezionare il feeling con la neve valtellinese. Appuntamento alle ore 11.30, con cinque azzurri che si presenteranno al cancelletto di partenza. Mattia Casse ha siglato il miglior tempo nella seconda prova e sembra essere in ottima condizione fisica, al pari di Florian Schieder (secondo giovedì mattina) e Giovanni Franzoni (terzo nella seconda prova dopo aver vinto la discesa libera di Kitzbuehel). 🔗 Leggi su Oasport.it

A Bormio la seconda prova di discesa maschile si svolge giovedì 5 febbraio alle 11.

Il primo appuntamento della discesa maschile di Kitzbuehel per la stagione 2025-2026 si svolgerà domani, martedì 20 gennaio, alle ore 11.

