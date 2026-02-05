Quando finiscono le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

Domani, alle 20, si terrà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. È l’ultimo atto di questa edizione, che ha portato migliaia di atleti e tifosi da tutto il mondo. Dopo due settimane di gare e festeggiamenti, i giochi si concluderanno ufficialmente domenica sera, lasciando il posto ai bilanci e alle emozioni di questa edizione.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si concluderanno domenica 22 febbraio 2026, data in cui è prevista la Cerimonia di Chiusura, che segnerà ufficialmente la fine dei Giochi. Le competizioni olimpiche sono iniziate il 4 febbraio 2026, mentre la Cerimonia di Apertura si terrà il 6 febbraio. Da quel momento, per oltre due settimane, l'Italia sarà al centro dello sport invernale mondiale, ospitando atleti e atlete provenienti da ogni parte del globo. Durante i Giochi verranno assegnate medaglie in 116 eventi, distribuiti in quattro grandi cluster geografici che rappresentano alcune delle località alpine e urbane più iconiche del Paese: Milano: sede delle cerimonie (insieme a Verona) e delle competizioni di hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura e short track.

