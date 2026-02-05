Michela Marzano torna in libreria con il suo ultimo romanzo,

C’è un assunto di fondo in , l’ultimo romanzo di Michela Marzano ( Rizzoli ): la sofferenza psichica non è uno stato, ma una storia che si può raccontare. Del resto, come scrive l’autrice – filosofa presso l’Université Paris Cité – citando Wittgenstein, “ogni parola è un corpo invisibile”. E i giovani pazienti del dottor Rolli – psichiatra che non vede in loro solamente un sintomo – chiedono proprio questo: essere visti. Sara, Clara, Noemi, Gianpaolo, Viola, Irene, Luca e Claudio si definiscono “incasinati”, “fuori di testa”. Ma anoressia, autolesionismo e dipendenze sono il loro modo di attirare lo sguardo su di sé. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Qualcosa che brilla

Approfondimenti su Michela Marzano

I residenti del Piano San Lazzaro di Ancona esprimono insoddisfazione riguardo alla disparità tra il centro, luminoso e vivace, e i quartieri più periferici.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

UN CUORE CHE BRILLA

Ultime notizie su Michela Marzano

Argomenti discussi: Qualcosa che brilla; I piccoli volti di Sant’Agata. La festa all’Istituto Ventorino insieme ai bambini di San Cristoforo e San Giovanni Galermo; Il problema è che oggi lo sci viene percepito più come svago che come pratica sportiva. Lo sguardo del fotografo Federico Ravassard sui cambiamenti della neve; L'Urbe ha il suo Re Mida: Bacci brilla, pronto ad illuminare ancora.

Qualcosa che brilla, parla ai giovani e non solo il nuovo libro di Michela MarzanoChe cosa c’è dietro un silenzio? Che cosa c’è dentro quel silenzio che fa così rumore? Ci sono domande che echeggiano nelle storie degli adolescenti nel nuovo romanzo di Michela Marzano, filosofa ... rainews.it

Michela Marzano: «Anoressia, disagi, crisi d’ansia. Aiutiamo i nostri ragazzi fragili ascoltando anche i loro silenzi»Qualcosa che brilla, le ragioni di un titolo. Non solo la citazione di Banana Yashimoto, che spicca in apertura: «Nel mio petto ogni giorno c’è qualcosa che brilla rosso e fulgente, come una fiamma ... ilmessaggero.it

OTTIMO INIZIO PER IL TEAM ELEFANTE L'A.S.D. Olympia Taekwondo Monopoli apre il 2026 in grande stile! Al Palaflorio di Bari, nella prima gara dell'anno, brilla il talento di Daniel Maggio, oro indiscusso al suo esordio nella categoria Senior. Ottima pr facebook