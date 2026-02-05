' puppy my love' di vega

La mostra “Puppy My Love” di Vega apre i battenti il 19 febbraio e resterà visibile fino al 5 marzo. È la seconda tappa, dopo l’esposizione di dicembre a Padova, presso la galleria Vecchiato Arte. L’evento si svolge in collaborazione con la galleria e sostiene l’associazione “Zampe in Libertà”.

La "PUPPY MY LOVE" dell'artista VEGA, si terrà dal 19 febbraio al 5 marzo. Questo evento rappresenta la seconda tappa dopo l'esposizione di dicembre presso la galleria Vecchiato Arte di Padova, con la quale è realizzata in collaborazione, e a sostegno dell'Associazione "Zampe in Libertà".

