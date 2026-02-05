Punteggio di servizio GPS | quanti giorni servono per ottenere i 12 punti Pillole di Question Time

Nel question time del 3 febbraio 2026, si è parlato di come si accumulano i 12 punti di servizio GPS. Giuseppe Semeraro ha spiegato quanto tempo ci vuole per raggiungere questa soglia, in un confronto diretto con gli ascoltatori. Andrea Giallanza ha guidato la discussione, chiarendo i dubbi più frequenti sui tempi e i criteri di valutazione.

Nel question time del 3 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata una questione centrale legata alla valutazione del servizio nelle graduatorie. Il focus si è concentrato in particolare su quanti giorni di supplenza siano necessari, nell'arco dell'anno scolastico, per ottenere il punteggio massimo di 12 punti.

