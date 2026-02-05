Puglia l’ombra dell’insicurezza | quasi un cittadino su due ha paura nella propria città

Quasi la metà dei residenti in Puglia ha paura a uscire di casa. Secondo un sondaggio, il 48 per cento si sente insicuro nella propria città, mentre il 52 per cento dichiara di sentirsi sicuro. La sensazione di insicurezza è diffusa e preoccupante, e molti cittadini evitano di uscire di sera o di frequentare alcune aree. La situazione preoccupa le autorità, che cercano di capire come intervenire per migliorare la sicurezza.

BARI – Il 48 per cento dei cittadini in Puglia non si sente oggi sicuro nella propria città. Ad avvertire un’effettiva percezione di sicurezza è il 52 per cento. Si dimostra invece più alta, al 66 per cento, la sicurezza percepita della propria abitazione.È uno dei risultati che emerge dal.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Puglia Cittadini Un italiano su due non si sente sicuro nella propria città La maggioranza degli italiani non si sente al sicuro nelle proprie città. VIDEO | Nasconde quasi due chili di droga nella propria camera, all'insaputa del padre: arrestato 23enne Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Puglia Cittadini Argomenti discussi: Puglia, i nodi da sciogliere per il primo Consiglio regionale; Sp-unti | L’Italia dell’olio nel 2026; CPR, l’ombra lunga sulla politica migratoria - Ultima Voce; L’ombra dell’Ice su Minneapolis: la morte di Alex Pretti e il peso di una pistola fantasma. Puglia, l’ombra dell’insicurezza: quasi un cittadino su due ha paura nella propria cittàSolo il 52 per cento dei cittadini si sente tranquillo fuori casa. Un’indagine dell’Istituto Demopolis per Citynews scatta una precisa fotografia: cresce la paura della violenza giovanile, ma i metal ... lecceprima.it Puglia, l’ombra dei clan sull’economia. Leo (Dia): colpire i patrimoni per difendere sviluppo e legalitàLa criminalità organizzata pugliese ha progressivamente mutato pelle, riducendo l’esposizione violenta e privilegiando forme sempre più sofisticate di infiltrazione nell’economia legale. Dall’edilizia ... lagazzettadelmezzogiorno.it L'incontro, dal titolo "Dalle partenze agli approdi: la Puglia tra luce e ombra", si terrà giovedì 29 gennaio facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.