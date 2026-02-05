Questa mattina il Consiglio dei ministri ha incontrato le richieste del Quirinale sulla bozza di decreto sicurezza. Le valutazioni finali sono ancora in corso, ma si lavora per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. La discussione è stata serrata, e si attende una decisione definitiva nei prossimi giorni.

**Un provvedimento sulla sicurezza è in fase avanzata di definizione, dopo un intenso confronto tra il governo e il Quirinale. Il decreto legge e il Ddl, inizialmente preparati in vista delle violenze di Torino, saranno presentati al Consiglio dei ministri entro poche ore. Le modifiche richieste da presidente Mattarella riguardano due elementi centrali: il fermo preventivo e il cosiddetto “scudo” per gli operatori dell’ordine.** Il presidente della, Sergio Mattarella, ha espresso rilievi puntuali in merito al testo normativo in fase di definizione. Questo avvenimento, che ha portato a un incontro tecnico tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e il presidente della, è stato un momento cruciale per l’approvazione del provvedimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Provvedimento sulla sicurezza in vista, il Cdm riceve rilievi del Quirinale per valutazioni finali

Approfondimenti su Cdm Quirinale

Il governo ha confermato che domani porterà in Consiglio dei ministri il pacchetto sicurezza, dopo aver ricevuto il via libera dal Quirinale.

Il ministro Piantedosi ha annunciato che entro fine mese sarà presentato in Consiglio dei Ministri un decreto sulla sicurezza a scuola.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cdm Quirinale

Argomenti discussi: Decreto sicurezza, minori e maranza i nuovi nemici dell'ordine pubblico; Decreto Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le misure; Scudo per gli agenti e cortei: ecco la stretta sulla sicurezza. Il nodo del fermo preventivo; Sicurezza, cosa c'è nel pacchetto del governo: legittima difesa, Daspo, stop ai coltelli per i minorenni.

Gasparri, nuovi provvedimenti sulla sicurezza in Cdm questa settimanaGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Decreto Sicurezza, il governo prepara nuove misure: norme più severe e novità in arrivoDai fermi preventivi allo scudo penale, tutte le misure in arrivo per proteggere cittadini e forze dell’ordine. Ecco le novità del governo Meloni per il Decreto Sicurezza. notizie.it

Per ragioni di sicurezza si è resa necessaria l’adozione di un provvedimento temporaneo sulla viabilità. facebook