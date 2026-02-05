Provinciale ex 88 riapertura a senso unico alterno dopo la frana

Dopo giorni di chiusura, la ex SR 88 Contrada-Forino riapre al traffico, ma solo a senso unico alterno. La strada era stata chiusa a causa di una frana che aveva reso pericoloso il transito. Questa mattina, le ruspe hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e il traffico viene ora gestito a turni, evitando code e rischi. La riapertura, però, non significa ancora totale normalità: ci vorranno ancora alcuni giorni prima che la strada torni a funzionare come prima. I residenti e gli automobilisti accolg

Tempo di lettura: 2 minuti Come anticipato nei giorni scorsi, riapre oggi al traffico la ex SR 88 Contrada-Forino. Con ordinanza del dirigente Settore 3 Pianificazione strategica, Gestione opere pubbliche ed Infrastrutture viarie della Provincia, è stata disposta dalle ore 16,00 di oggi – giovedì 5 febbraio 2026 – l’apertura di metà carreggiata della ex SR 88, con il senso unico alternato dal km 29+800 e il divieto al transito dei mezzi di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonché ai veicoli con larghezza superiore a 2,4 metri. I lavori di somma urgenza per il completo ripristino delle condizioni di sicurezza dell’intera strada provinciale per la circolazione del traffico veicolare, in seguito alla frana che ha distrutto parte dell’arteria, sono cominciati lo scorso 12 gennaio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provinciale ex 88, riapertura a senso unico alterno dopo la frana Approfondimenti su Provinciale ex 88 Montevergine isolata dalla frana, si valuta il senso unico alterno Frana di Furore: confermata la riapertura, scatta il senso unico alternato La strada statale 163 “Amalfitana” a Furore ha riaperto al traffico con un senso unico alternato, dopo le operazioni di messa in sicurezza del costone roccioso interessato dalla frana del 22 novembre. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Provinciale ex 88 Argomenti discussi: Frana sulla Provinciale SR 88 Contrada - Avellino, giovedì la riapertura parziale. Strada provinciale SR 88 Contrada-Avellino, giovedì la riapertura parzialeIl presidente Buonopane: In anticipo sulla tabella di marcia. Cerchiamo di mitigare i disagi Riapre al traffico la strada di collegamento tra Contrada e Avellino. Nella giornata di giovedì tornerà p ... irpinianews.it SR 88 Contrada–Avellino, giovedì riapertura parziale al trafficoRiapre parzialmente al traffico la Strada Provinciale SR 88 che collega Contrada ad Avellino, interessata nelle scorse settimane da un movimento franoso. A partire da giovedì sarà percorribile una sol ... irpiniaoggi.it https://www.avellinozon.it/attualita/strada-provinciale-sr-88-contrada-avellino-giovedi-la-riapertura-parziale-il-presidente-buonopane-in-anticipo-sulla-tabella-di-marcia/ facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.