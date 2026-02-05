Protetto | Il fotogramma mancante di Dallas | il film dimenticato che riapre il caso Kennedy

Una scoperta sorprendente riaccende le polemiche sul caso Kennedy. Un film dimenticato, mai visto, potrebbe contenere un fotogramma mancante che cambierebbe le carte in tavola. La pellicola, sconosciuta al grande pubblico, è stata ritrovata tra vecchi archivi e ora si cerca di capire se davvero possa svelare qualcosa di nuovo su quell’omicidio di 60 anni fa. Gli esperti sono già al lavoro per analizzare il contenuto e capire se ci siano elementi che possano riaprire il caso.

