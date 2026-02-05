Proteste dei pro-Pal al passaggio della fiamma olimpica a Milano

Una quarantina di studenti e attivisti hanno bloccato il passaggio della fiaccola olimpica a Milano. Si sono radunati in via Francesco Sforza, davanti al Policlinico, e hanno sventolato fumogeni e gridato slogan contro le Olimpiadi. La polizia è intervenuta per disperdere il gruppo, che ha cercato di impedire il passaggio del corteo olimpico. Nessun arresto, ma tensioni in strada per alcuni minuti.

AGI - Un centinaio di persone appartenenti al comitato 'Olimpiadi Insostenibili' e ai collettivi studenteschi pro-Pal ha contestato con slogan e fumogeni il passaggio della fiaccola olimpica in via Francesco Sforza, davanti al Policlinico di Milano. Massiccia la presenza delle forze dell'ordine, con carabinieri, polizia e guardia di finanza, presenti anche nella zona della vicina Sinagoga, che hanno 'blindato' la fiaccola. Sicurezza e reazioni dei cittadini. Non si è registrato alcun disordine. Tanti i cittadini che hanno assistito con curiosità al transito del simbolo olimpico.

