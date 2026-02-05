Antonio Vergara ha firmato il rinnovo del suo contratto con il Napoli fino al 2031. La società ha deciso di blindare il giovane talento, che ha conquistato i tifosi con le sue prestazioni. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, mentre intanto l’entusiasmo cresce tra i supporter azzurri.

L’esplosione di Antonio Vergara ha acceso l’entusiasmo attorno al Napoli, tanto da spingere la dirigenza a muoversi in anticipo per mettere al sicuro il futuro del giovane talento. Dopo le ultime prestazioni che lo hanno portato al centro dell’attenzione nazionale, il club azzurro starebbe già ragionando su un ulteriore adeguamento contrattuale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea è quella di rafforzare un legame già molto lungo, valorizzando economicamente il giocatore che solo pochi mesi fa aveva firmato fino al 2030. Un rinnovo che oggi appare quasi naturale alla luce della crescita improvvisa e dell’impatto avuto in prima squadra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Pronto il rinnovo di Vergara: contratto verso il 2031

Approfondimenti su Vergara Napoli

Il Napoli ha annunciato il rinnovo del contratto di Scott McTominay, che sarà legato al club fino al 2031.

Il Napoli prepara il rinnovo di contratto per Vergara, che presto vedrà il suo accordo prolungato fino al 2031.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vergara Napoli

Argomenti discussi: Finiti i lavori di rinnovo, il supermercato è pronto a riaprire le porte: dà lavoro a 50 persone; Musicultura, pronto l'accordo: rinnovo triennale e niente tagli. Il Comune di Macerata metterà 190mila euro all’anno; Il Napoli blinda Rrahmani, pronto il rinnovo di contratto: i dettagli – CdS; PROGETTO Juventus, Yildiz verso il rinnovo: pronto un nuovo accordo da top player.

Rinnovo McKennie, Calciomercato Juventus: pronto l’affare dopo la chiusura della sessione di riparazioneIl rinnovo di Weston McKennie è sempre più vicino, il calciomercato della Juventus non si ferma anche dopo la chiusura della sessione di riparazione di gennaio. Nelle ultime ore è rimbalzata la ... juvelive.it

Juventus-Spalletti, sarà rinnovo: pronte le trattativeIl suo arrivo a Torino ha trasformato la Juventus. Da squadra in difficoltà a contender per la Champions League, con gli stessi playoff da giocarsi a viso aperto nel corso delle prossime settimane. fantacalcio.it

#Napoli, #DeLaurentiis vuole blindare il gioiello #Vergara Pronto un nuovo rinnovo x.com

NAPOLI: TUTTO PRONTO PER IL RINNOVO! HA DECISO DIRETTAMENTE ADL facebook