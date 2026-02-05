Venerdì sera alle 21:00 si gioca Leeds-Nottingham Forest, una delle partite della venticinquesima giornata di Premier League. In casa, il Leeds ha dimostrato di saper vincere quasi sempre, e questa volta punta a confermarsi davanti al pubblico. La partita sarà trasmessa in diretta tv, con tutte le statistiche e le probabili formazioni già pronte.

Leeds-Nottingham Forest è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Tranquilli, ma non troppo. Perché il West Ham terzultimo è più vivo che mai e sei punti di distacco non sono poi così tanti, visto che siamo ancora a febbraio. Leeds e Nottingham Forest, rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo nell’attuale classifica della Premier League – entrambi a quota 26 punti – non possono dormire sonni tranquilli e nell’anticipo della venticinquesima giornata andranno alla ricerca di una vittoria pesante per allontanarsi dalla zona rossa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Leeds-Nottingham Forest: in casa ci riescono praticamente sempre

