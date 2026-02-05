Questa volta, il match tra Arsenal e Sunderland termina senza sorprese. La partita della venticinquesima giornata di Premier League si gioca sabato alle 16:00 e, come previsto, i Gunners sembrano avere la meglio sui Black Cats. La sfida sarà trasmessa in diretta TV, con le statistiche e le probabili formazioni già disponibili.

Arsenal-Sunderland è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il sogno quadruple è intatto. Martedì scorso non c’è stata nessuna rimonta da parte del Chelsea nella semifinale-derby di ritorno di League Cup, in cui l’ Arsenal era chiamato a difendere il successo per 3-2 dell’andata a Stamford Bridge. Anche in coppa i Gunners hanno dato prova della propria solidità difensiva – non a caso vantano una delle difese meno perforate d’Europa contando tutte le competizioni – tenendo a bada l’attacco dei Blues e segnando il gol-vittoria in pieno recupero con Kai Havertz (1-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Sunderland: questa volta niente sorprese

