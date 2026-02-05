Programmi TV stasera | cosa vedere su Rai Mediaset e streaming nel dettaglio

Questa sera in tv ci sono molte opzioni per chi vuole passare la serata davanti allo schermo. Su Rai e Mediaset vanno in onda film e serie, mentre il calcio in diretta tiene incollati gli appassionati. Nei programmi di stasera ci sono anche notizie e spettacoli di intrattenimento, offrendo una vasta scelta per tutti i gusti.

**Le serie, i film, il calcio in diretta: ecco la guida tv di oggi, giovedì 5 febbraio 2026** In una serata ricca di contenuti, con un mix di film, serie TV, notizie, calcio in diretta e spettacoli di intrattenimento, **stasera in TV** offre molteplici occasioni per godere di uno spettacolo di qualità. Con la **Rai**, **Mediaset** e **canali streaming** al centro della programmazione, l'offerta si estende tra il mondo del cinema, della televisione e lo sport. I canali italiani si muovono con precisione, offrendo al pubblico diversi modi per passare la sera. Ogni programma è stato selezionato per attrarre un pubblico vasto, con **film d'azione**, **serie di successo**, ma anche **programmi di cronaca** o **calcio in diretta**. I programmi TV di oggi 5 febbraio 2026: fiction, intrattenimento e filmGuida ai programmi TV del 5 febbraio 2026: Don Matteo 15 su Rai 1, Striscia la notizia su Canale 5, Atalanta-Juventus su Italia 1 Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 5 Febbraio, in prima serataStasera in TV, Giovedì 5 Febbraio 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in c

