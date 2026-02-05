In Italia, sempre più persone cercano di risparmiare e ridurre gli sprechi alimentari. Ecco alcuni consigli pratici: pianificare la spesa settimanale, usare bene il freezer e conoscere le ricette per riutilizzare gli avanzi. Seguendo questi semplici passi, si può arrivare a risparmiare fino a 500 euro all’anno, evitando di buttare cibo ancora buono.

Pianificazione della spesa e dei consumi durante la settimana, gestione della conservazione e del freezer (ma anche dei prodotti ai quali basta la temperatura ambiente) e una miniera di ricette e suggerimenti per riutilizzare il cibo avanzato dai gambi ai baccelli, dalle scorze alle bucce di frutta e verdura tutti commestibili. Sono i capisaldi del “Libro del Risparmio” una pubblicazione realizzata dalla Fondazione Barilla, un vero e proprio vademecum con 120 azioni contro lo spreco di cibo per risparmiare dentro e fuori casa. Un’iniziativa che ora Fondazione Barilla porterà in tour in Italia per diffondere queste semplici regole e promuoverle presso un pubblico più vasto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Programmazione, freezer e ricette second life: ecco il vademecum per non sprecare cibo e risparmiare fino a 500 euro

