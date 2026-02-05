Progetto di tutela della costa Regione Lazio | Rischi per le spiagge di Sabaudia

La Regione Lazio ha annunciato un progetto per proteggere le spiagge di Sabaudia dall’erosione. Tuttavia, gli esperti avvertono che potrebbe portare problemi: il rischio è che, a lungo termine, si aggravino i danni su alcune parti di spiaggia a est e sudest. La situazione resta sotto osservazione, mentre le comunità locali chiedono soluzioni concrete.

Il progetto di tutela della costa dall'erosione nei tratti di Latina e Sabaudia presenterebbe delle criticità: in particolare, per la città del lago, dove potrebbero sorgere "effetti indiretti di medio el ungo periodo che accentuerebbero l'erosione di tratti di litorale a est-sudest.

La Regione Lazio e l'Università Roma Tre hanno firmato una convenzione per aggiornare le analisi di supporto al Piano di Difesa Integrata delle Coste, con l'obiettivo di migliorare la tutela del litorale regionale attraverso uno studio specialistico e approfondito.

