Progetto di tutela della costa Regione Lazio | Rischi per le spiagge di Sabaudia

La Regione Lazio ha annunciato un progetto per proteggere le spiagge di Sabaudia dall’erosione. Tuttavia, gli esperti avvertono che potrebbe portare problemi: il rischio è che, a lungo termine, si aggravino i danni su alcune parti di spiaggia a est e sudest. La situazione resta sotto osservazione, mentre le comunità locali chiedono soluzioni concrete.

Il progetto di tutela della costa dall'erosione nei tratti di Latina e Sabaudia presenterebbe delle criticità: in particolare, per la città del lago, dove potrebbero sorgere "effetti indiretti di medio el ungo periodo che accentuerebbero l'erosione di tratti di litorale a est-sudest.

