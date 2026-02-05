Processo lucchese dell’eccidio di Porzûs

A Lucca, si parla di storia. Lo storico Tommaso Piffer presenta un nuovo saggio sull’eccidio di Porzûs, un episodio che nel 1951 portò in tribunale molti coinvolti. La città torna a essere teatro di un episodio ancora avvolto nella polemica e nel mistero.

La storia dell’eccidio di Porzûs torna in Toscana, a Lucca, con la presentazione del saggio dello storico Tommaso Piffer (nella foto), proprio nella città che fu teatro, nel 1951, del processo per mandanti ed esecutori di uno degli episodi più controversi della storia della resistenza italiana. Domani la presentazione del saggio nella Sala Antica Armeria del Palazzo Ducale alle ore 17: con l’autore dialogherà con Jonathan Pieri, direttore Isrec Istituto Storico della Resistenza di Lucca. L’ingresso all’incontro è liberamente aperto al pubblico. La riflessione di Tommaso Piffer è dedicata a un episodio tristemente noto della storia legata alla resistenza italiana: il 7 febbraio 1945 un commando di partigiani comunisti dei GAP attaccò a tradimento un gruppo di partigiani dell’Osoppo stanziato alle malghe di Porzûs, a pochi chilometri in linea d’aria da quello che oggi è il confine italo-sloveno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

