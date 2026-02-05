Processione di Candelora | coda di auto bloccata a causa dell’incidente sulla A22

Un incidente sulla A22 ha causato una lunga coda di auto e ha rallentato i preparativi per la processione di Candelora a Sant’Agata. La partenza del “giro interno” è iniziata con più di un’ora di ritardo, mentre le strade della città sono state momentaneamente bloccate dal traffico congestionato. La polizia sta gestendo la situazione, ma i fedeli devono aspettare ancora prima di poter partecipare alla tradizionale celebrazione.

**Sant'Agata, il "giro interno" della processione è iniziato con ritardo e con un incidente in mezzo alla città.** Dopo un'intensa attesa, la celebrazione del 5 febbraio – che vede il "giro interno" del corteo religioso – è cominciata in ritardo rispetto al previsto, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla A22, che ha causato un rallentamento della circolazione in zona. L'evento, che si svolgeva in una delle città più antiche d'Italia, con una tradizione millenaria, è andato avanti con un ritmo più lento rispetto all'abitudine, con un'iniziativa iniziata alle 17,00, come da programma, ma con un ritardo di circa trenta minuti rispetto all'orario originale.

