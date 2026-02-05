Prisma La Cascina Taranto torna in campo domenica

La squadra di Taranto torna a giocare domenica pomeriggio al PalaFiom. Alle 17, affronta Brescia nella partita valida per la classifica. La sfida è importante, perché i punti in palio sono fondamentali per entrambe le squadre.

Tarantini Time Quotidiano Prisma La Cascina Taranto torna in campo domenica alle 17.00 al PalaFiom per affrontare la Gruppo Consoli Sferc Brescia, in una sfida che mette in palio punti pesanti per la classifica. All'andata furono i lombardi a imporsi per 3-1, ma il match di ritorno si preannuncia apertissimo. Brescia si presenta con un roster di grande qualità ed esperienza. La diagonale è composta dall'ex opposto Lucconi e dal palleggiatore Mancini, regista forte ed eclettico. In banda spazio a due volti noti del campionato come l'altro ex Cominetti e Oreste Cavuto, quest'ultimo con un passato importante a Trento.

