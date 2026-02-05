Princi | Libertà di stampa e dignità del lavoro giornalistico sono pilastri dell’Europa

Princi a Bruxelles: “Libertà di stampa e dignità del lavoro giornalistico sono pilastri dell’Europa” La deputata calabrese Giusi Princi si è rivolta ieri a Bruxelles, durante un evento internazionale, parlando della crescente importanza di difendere i giornalisti e il loro lavoro. In un momento in cui l’editoria europea attraversa sfide complesse, Princi ha sottolineato che la libertà di stampa non può essere considerata scontata e che garantire la dignità dei professionisti è fondamentale per mantenere un’Europa democratica. La sua voce si è fatta ascol

**Giusi Princi a Bruxelles: "La libertà di stampa e la dignità del lavoro giornalistico sono pilastri dell'Europa"** Nel cuore dell'Unione europea, a Bruxelles, nella sala di un'assemblea dal prestigio internazionale, l'eurodeputata calabrese Giusi Princi ha affrontato il tema della trasformazione dell'editoria europea con un discorso che va oltre il semplice appello alle istituzioni. A un incontro strutturato in tredici panel tematici, dedicati a questioni strategiche dell'Unione europea, Princi ha parlato con forza del futuro del giornalismo, sottolineando come "libertà di stampa e pluralismo" siano presìdi fondamentali per la democrazia. Giusi Princi: Libertà di stampa e dignità del lavoro giornalistico sono pilastri dell'Europa democraticaIl futuro dell'editoria europea si gioca su due fronti inseparabili: la tutela della libertà di stampa e del pluralismo dell'informazione, e la salvaguardia della dignità del lavoro giornalistico

