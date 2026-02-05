Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan da record E Nkunku è diventato un Diavolo

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi mette in evidenza il momento d’oro del Milan, che ha battuto tutti i record in questa stagione. Tra i protagonisti c’è Nkunku, che si è ormai inserito nel cuore dei tifosi come un vero Diavolo. La squadra di Stefano Pioli continua a sorprendere, con risultati e prestazioni da top club. I tifosi sono entusiasti e sognano già nuovi traguardi. La stagione del Milan si fa sempre più emozionante.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Torino, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 disputatasi ieri sera all'U-Power Stadium di Monza e terminata 2-1 per i nerazzurri. La squadra di Cristian Chivu in gol con Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf: inutile il gol granata di Sandro Kulenovic (annullato, per pochi centimetri, la rete di Matteo Prati). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan da record. E Nkunku è diventato un Diavolo” Approfondimenti su Milan Nkunku Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nkunku gonfia il Milan con due gol. Vuole un futuro da Diavolo” La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 29 dicembre 2025, si concentra sulla prestazione di Nkunku, autore di due gol nel match contro il Milan. Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Domani Inter-Milan da record” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milan Nkunku Argomenti discussi: LA GAZZETTA DELLO SPORT * 04/02/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 gennaio: la rassegna stampa; Prime Pagine: Sì è Mateta; Mateta all in Milan; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 gennaio: la rassegna stampa. Bologna travolto, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: Ma che Diavolo!Al Dall'Ara non c'è storia, i rossoneri vincono e danno spettacolo. In gol Loftus-Cheek in apertura, poi Nkunku su rigore e Adrien Rabiot. tuttomercatoweb.com Gazzetta dello Sport: Scappa InterScappa Inter titola la Gazzetta dello Sport. Sono numerosi i temi in prima pagina della rosea, a partire dalla vittoria dell’Inter, che espugna Cremona battendo la Cremonese e ... tuttonapoli.net La Provincia di Sondrio di giovedì 5 febbraio 2026 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Sondrio - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspaper facebook Lungo muso Juve, blitz per Senesi Ricavi e debiti: il modello Napoli La prima pagina di mercoledì 4 febbraio #CorrieredelloSport x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.