Prima pagina Corriere dello Sport | Milan 50 punti in 23 giornate | Allegri numeri da favola

Il Milan ha raggiunto i 50 punti in 23 partite di campionato, un risultato che fa parlare di numeri da favola. La squadra di Allegri sta sorprendendo tutti, con un ritmo che pochi possono pareggiare. I tifosi sono entusiasti e già sognano un finale di stagione da record.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alla vittoria dell'Inter di Cristian Chivu, per 2-1, sul campo neutro dell'U-Power Stadium di Monza, contro il Torino di Marco Baroni, nei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026. Nerazzurri in gol con Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf: buono solo per le statistiche il gol dei granata con Sandro Kulenovic.

