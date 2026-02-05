Prima chiamata per Matías Vecino

Questa mattina, Vecino si è presentato per la prima volta alla Fiorentina, appena tre giorni dopo aver firmato il contratto. Il centrocampista uruguaiano ha fatto il suo debutto in un ambiente caldo e già molto coinvolto. I tifosi sono andati in delirio alla vista del suo primo allenamento con la nuova maglia.

2026-02-05 15:12:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Appena tre giorni dopo la sua firma, Matias Vecino Presenta per la prima volta in un richiamo celtico. Il centrocampista uruguaiano è nella lista dei 24 convocati fornito da Claudio Giraldez in vista della partita di venerdì contro l'Osasuna. Non appare nella chiamata Álvaro Nunez a causa della pubalgia di cui soffre. Inoltre non vengono trovati Hugo Sotelo, Aidoo e Cervi. In questi tre casi si tratta di una decisione tecnica. Al contrario, Ristico dopo aver superato il processo influenzale che gli ha impedito di recarsi a Getafe, torna a una chiamata in cui si trova anche lui Fer Lopez che, nonostante fosse nei due precedenti, sarà il suo primo appuntamento con la squadra di Vigo che giocherà a Balaídos.

