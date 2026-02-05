Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso si aggira intorno ai 40,69 euro a megawattora. È un valore stabile rispetto ai giorni scorsi, con poche variazioni rispetto alle tendenze recenti. Chi acquista o vende gas sul mercato si tiene aggiornato su questa cifra, che riflette le condizioni attuali del settore.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 05 Febbraio 2026, si attesta a 40,69 euroMWh, che corrisponde a circa 0,386 euroSmc (conversione effettuata considerando il coefficiente standard di 1 MWh = 10,7 Smc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una certa volatilità, con un picco a fine gennaio e una successiva fase di assestamento. Dopo aver raggiunto valori superiori ai 45 euroMWh tra il 26 e il 27 Gennaio 2026, il prezzo è progressivamente sceso, stabilizzandosi intorno ai 40-41 euroMWh nei primi giorni di Febbraio. Questo trend riflette una fase di relativa calma sui mercati, probabilmente influenzata sia da fattori stagionali che da una domanda meno sostenuta rispetto ai mesi più freddi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

