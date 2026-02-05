Oggi il prezzo del gas al metro cubo si mantiene stabile. Chi ha un contratto di fornitura vuole sapere quanto dovrà pagare a fine mese. Il costo aggiornato quotidianamente aiuta le famiglie e le aziende a gestire meglio le proprie spese energetiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas naturale significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas aggiornato al 05 Febbraio 2026, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base al tuo profilo di consumo. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 05 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato valido per ottobre 2025, ultimo aggiornamento disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

