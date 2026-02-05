Prevenzione tumori | quattro comuni del Milanese organizzano giornate gratuite di screening

Quattro paesi del Milanese hanno deciso di offrire screening oncologici gratuiti ai loro cittadini. Busto Garolfo, Buguggiate, Dairago e Arluno hanno firmato un accordo con la banca Centrovalle, tramite la sua mutua Ccr Insieme Ets. Le giornate di prevenzione partiranno presto e saranno aperte a tutti, senza costi. L’obiettivo è aiutare le persone a scoprire eventuali problemi di salute prima che diventino gravi.

Quattro comuni del Milanese – Busto Garolfo, Buguggiate, Dairago e Arluno – hanno firmato un accordo con la Banca Centrovalle, in particolare con la sua mutua Ccr Insieme Ets, per offrire gratuitamente ai propri cittadini e ai soci della banca screening oncologici e visite preventive. Si tratta di un’iniziativa ormai consolidata, che nel 2026 si estende a trenti date specifiche, pensate per favorire la diagnosi precoce e aumentare le probabilità di guarigione in caso di tumore. Le attività saranno organizzate in collaborazione con Salute Donna, entità specializzata nel campo della prevenzione sanitaria, e andranno avanti in diversi centri del territorio, in orari flessibili per garantire l’accesso a tutti.🔗 Leggi su Ameve.eu

In quattro comuni del Milanese, tra cui Busto Garolfo e Buguggiate, partiranno giornate di prevenzione gratuita per i tumori.

