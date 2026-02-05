La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio alle 20. Molti leader mondiali, presidenti, premier e teste coronate, sono pronti a partecipare. L’evento promette di essere uno spettacolo con tanti ospiti di spicco, mentre le autorità preparano il grande show. La presenza di figure importanti si aggiunge alla lunga lista di attesi, rendendo questa serata uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione.

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena venerdì 6 febbraio (ore 20.00), si preannuncia altamente spettacolare e affascinante: a essere al centro dell’attenzione non sarà soltanto lo Stadio San Siro, ma il braciere verrà acceso anche a Cortina d’Ampezzo e poi saranno protagoniste anche Livigno e Predazzo, fornendo un’esperienza unica agli appassionati davanti al televisore e anche agli atleti presenti nelle varie località. Si parla di un evento in grado di riscrivere la storia delle cerimonie a cinque cerchi, con l’annunciata presenza di grandi stelle internazionali come Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli, mentre l’ultimo tedoforo nel capoluogo lombardo potrebbe essere Alberto Tomba (da tradizione vige il massimo riserbo fino all’ultimo istante). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Presidenti, premier, teste coronate: chi ci sarà alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi? Tutti i potenti del mondo

Approfondimenti su Milano Cortina

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio alle 20.

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, prevista il 6 febbraio allo stadio di San Siro, non sarà presente Donald Trump.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Reali, capi di Stato e premier: ecco il parterre atteso ai giochi Milano Cortina.

Presidenti, premier, teste coronate: chi ci sarà alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi? Tutti i potenti del mondoLa Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena venerdì 6 febbraio (ore 20.00), si preannuncia altamente ... oasport.it

L'incontro di Papa Leone XIV con le delegazioni straniere: da Mattarella ai Reali di SpagnaL'incontro di Papa Leone XIV con le delegazioni straniere: da Mattarella ai Reali di Spagna Presidenti della Repubblica, premier, Reali e altre teste coronate: l'incontro del nuovo Pontefice con le ... rainews.it

#maltempo. La premier ha incontrato i presidenti #Todde, #Occhiuto e #Schifani, preannunciando la delibera della dichiarazione dello stato di emergenza facebook

La premier lettone Evika Silina e il presidente estone Alar Karis hanno chiesto un inviato speciale europeo per riallacciare i rapporti con il Cremlino #EuropeNews x.com