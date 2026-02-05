Presa a bastonata e investita per tre volte a Roma | come sta la 55enne arrivata in ospedale in fin di vita

Una donna di 55 anni è stata trovata gravemente ferita ieri a Roma, dopo essere stata presa a bastonate e investita tre volte. La donna è arrivata in ospedale in condizioni critiche e ora lotta tra la vita e la morte. La vicenda è nata da una lite tra padre e figlia, che si sarebbe trasformata in un violento episodio di violenza. La polizia sta indagando per chiarire i motivi e identificare i responsabili.

Come sta la donna presa a bastonate e investita tre volte dopo una lite da padre e figlia: come appreso da Fanpage.it, si trova ancora in condizioni gravi.

