Prende a pugni in faccia il farmacista e fugge con 500 euro | 46enne arrestato a Napoli
Questa mattina a Napoli un uomo di 46 anni ha aggredito un farmacista, colpendolo con un pugno in faccia, e poi è fuggito con 500 euro. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo poco dopo e l’hanno arrestato. Ora dovrà rispondere di rapina aggravata e si trova in cella.
L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato: deve rispondere di rapina aggravata. Per il 46enne si sono aperte le porte del carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it
