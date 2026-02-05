Preghiera del mattino del 5 Febbraio 2026 | Rinnovami nello spirito

Questa mattina, come ogni giovedì, molti si sono fermati davanti al Santissimo per un momento di preghiera. La richiesta è semplice: rinnovarsi nello spirito e offrire ogni passo alla vera Luce. Un gesto che, per alcuni, segna l’inizio di una giornata più consapevole e serena.

Il Giovedì è il giorno dell’Adorazione. Inizia la giornata con questa preghiera del mattino: sosta se puoi davanti al Santissimo e offri ogni tuo passo alla vera Luce. Ritrova la vera pace nel Signore. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo viverlo in grazia. Dio Onnipotente ed Eterno, guarda i Tuoi fedeli riuniti nella festa della Presentazione al tempio del Tuo unico Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a Te pienamente rinnovati nello spirito. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 5 Febbraio 2026: “Rinnovami nello spirito” Approfondimenti su Preghiera Mattino Preghiera del mattino del 16 Gennaio 2026: “Donami il Tuo Spirito” Il Venerdì è dedicato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Preghiera del mattino del 3 Febbraio 2026: “Donami la perseveranza” Questa mattina, come ogni martedì, molti si sono rivolti agli Angeli per chiedere protezione e forza. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Preghiera Mattino Argomenti discussi: Volume delle preghiere troppo alto. Il Centro islamico di Jesi nel mirino dei vicini; Maurizio Quaglia, cuore di edicolante; La battaglia tra Usa e Cina per l’America Latina; Omaggio al giovane Santo: le reliquie in Costiera sorrentina. Preghiera del mattino del 1 Febbraio 2026: Aiutami a fare la Tua volontàCelebriamo la Santissima Trinità con la preghiera del mattino per lodare il Signore e rinnovare la nostra fede in questa Domenica di festa. lalucedimaria.it Preghiera del mattino del 31 Gennaio 2026: Alimenta in me la caritàAffidiamo questo Sabato al Cuore di Maria: invochiamo la sua guida e lasciamoci trasformare dall'amore del Signore. lalucedimaria.it 03 FEBBRAIO | BUONGIORNO | Le tue preghiere quotidiane Con Gesù al mattino. La tua fede ti ha salvato! Nella mia preghiera di offerta di questa mattina, chiedo al Signore la grazia di una fede più forte, affinché Lui possa guarirmi da tutti i miei mali. «Ed facebook #PreghiamoInsieme la preghiera del mattino su #ClickToPray: clicktopray.org x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.