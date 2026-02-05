Pozzuoli domenica inaugura il Parco Senza Frontiere il ruolo della comunità nel progetto

Domenica a Pozzuoli si apre il nuovo Parco Senza Frontiere, un’area pensata per tutti. Sono stati i cittadini, le associazioni e le istituzioni a lavorare insieme per realizzare questo spazio. Ora il parco si presenta come un posto aperto, inclusivo e ricco di attività, dove tutti possono partecipare e condividere. La cerimonia di inaugurazione sarà l’occasione per scoprire come la comunità abbia contribuito a trasformare un’idea in realtà.

Pozzuoli inaugura il Parco Senza Frontiere: uno spazio inclusivo e creativo grazie al contributo di cittadini, associazioni e istituzioni. Ogni sogno ha bisogno di mani che lo sostengano per diventare realtà. Il Parco Senza Frontiere nasce proprio così: da un'idea condivisa dal Comitato Parco Senza Frontiere, cresciuta grazie all'impegno di cittadini e famiglie, e diventata concreta attraverso una collaborazione autentica tra associazioni e istituzioni. In questo percorso, un ruolo fondamentale è stato svolto dall' Associazione Gabry Little Hero, che ha creduto fin dall'inizio nella forza del progetto e ha scelto di sostenerlo con un contributo determinante, rendendo possibile la realizzazione dell'AREA MUSICA del parco.

