Pozzuoli ArtGarageDanceCo torna oltreoceano

ArtGarageDanceCo torna a portare la danza all’estero. Nel 2026, la compagnia di Pozzuoli si prepara a esibirsi in Guatemala con “Il mare che ci unisce”, una creazione di Emma Cianchi. Dopo aver già portato il suo spettacolo in Italia, ora punta a conquistare il pubblico oltreoceano con due date tra Città del Guatemala e la regione del Petén.

Come sottolineato dall’Istituto Italiano di Cultura, Il mare che ci unisce è «un’opera che intreccia mito, memoria e corpo in movimento, ispirata al mare come spazio di incontro». La creazione dialoga con il tema curatoriale della Biennale, L’Albero della Vita, sviluppato da Eugenio Viola, trasformando la danza in un gesto rituale e in un dispositivo di connessione tra corpi, storie e territori. La prima presentazione avrà luogo a Città del Guatemala, mentre la seconda tappa porterà lo spettacolo nel Petén, regione di straordinaria forza simbolica e paesaggistica, cuore della civiltà Maya. In questo territorio dominato dalla giungla pluviale e da siti archeologici di rilevanza mondiale – come Tikal, patrimonio UNESCO, Yaxhá e Nakum – la performance si inserisce in un contesto in cui memoria ancestrale, natura e presenza umana convivono in un equilibrio potente e suggestivo.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

