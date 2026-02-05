Vannacci si prende la scena a Pozzolo con un paragone forte. L’ex parlamentare di Fratelli d’Italia, ora passato a Futuro Nazionale, dice che il generale potrebbe essere il Charles de Gaulle italiano. Poi aggiunge che FdI ha tradito i suoi principi. La piazza si divide tra chi applaude e chi scuote la testa. Pozzolo torna al centro del dibattito politico con parole che fanno discutere.

“ Vannacci può essere il Charles de Gaulle italiano”: a dirlo è Emanuele Pozzolo, parlamentare ex Fratelli d’Italia, ora con Futuro nazionale di Roberto Vannacci. Il parlamentare, noto alle cronache nazionali per lo sparo esploso durante i festeggiamenti del Capodanno 2024 e poi condannato a un anno e tre mesi per porto d’arma abusivo, ha deciso di aderire al nuovo partito costruito attorno al generale. “Questo non è il tempo per una destra omeopatica, che deve sempre chiedere scusa e cercare la legittimazione negli altri – dice –. È ora di parlar chiaro e agire di conseguenza. Vannacci è una personalità capace di unire la destra attorno a una piattaforma di valori comuni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pozzolo rinasce con Vannacci e la spara grossa: “Può essere il Charles de Gaulle italiano. FdI? Ha tradito i suoi principi”

Approfondimenti su Vannacci CharlesDeGaulle

L’ex deputato Emanuele Pozzolo lascia Fratelli d’Italia e si unisce al generale Vannacci.

Vannacci entra ufficialmente in Futuro Nazionale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vannacci CharlesDeGaulle

Futuro Nazionale: il movimento di Vannacci e il suo impatto sulla destra italianaIl movimento Futuro Nazionale, guidato da Vannacci, sta attirando crescente attenzione e un numero sempre maggiore di sostenitori nel contesto politico attuale. notizie.it

Pozzolo: Vannacci non è un traditore né un nuovo Fini. Con lui una destra per chi non si sente più rappresentatoSi definisce un semplice parlamentare, deluso dal passato ma speranzoso di una nuova fase della politica. Eppure il suo nome è il primo a ... affaritaliani.it

Quanto accaduto a Lonate Pozzolo è una tragedia che colpisce profondamente. Nella mattinata di mercoledì, Jonathan Rivolta, 33 anni, mentre si trovava in casa e stava dormendo, è stato sorpreso dall’irruzione di alcuni malviventi di origine rom entrati per c facebook