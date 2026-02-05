Potere precostituito

Due poliziotti sono finiti in ospedale a Torino, colpiti mentre svolgevano il loro lavoro. La scena si è svolta in modo rapido e senza troppe spiegazioni, lasciando i residenti e le forze dell’ordine a chiedersi cosa sia successo realmente. I due agenti sono stati feriti, ma ancora non si conoscono i dettagli di quanto accaduto. Rimane da capire se si tratta di un episodio isolato o di qualcosa di più grande.

I due poliziotti feriti a Torino dovrebbero essere un fatto semplice da raccontare: due servitori dello Stato che finiscono in ospedale mentre fanno il loro lavoro. E invece no. Anche questa volta sono partiti i distinguo, i "sì però", le analisi preventive, come se prima di esprimere solidarietà fosse necessario attendere il verdetto del tribunale dei social. È qui che emerge uno dei problemi più seri dell'Italia di oggi: la perdita di rispetto per quello che, con un termine forse scomodo ma efficace, possiamo chiamare potere precostituito. O, se preferiamo una parola più elegante, l'istituzione.

