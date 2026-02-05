Posizioni economiche ATA | il simulatore per esercitarti a superare l’esame

Dopo il rinvio, il test finale per il personale ATA si terrà a fine febbraio. Chi ha seguito i corsi di formazione dovrà prepararsi nuovamente, perché la prova è stata spostata. La data ufficiale sarà comunicata a breve.

Il test finale per il personale ATA che ha frequentato i corsi di formazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche slitterà a fine febbraio. Sono state fornite informazioni sulle sedi e l'esame finale: dal 23 al 27 febbraio. La notizia è ormai confermata, dopo le anticipazioni della nostra testata. Posizioni economiche ATA, ecco come sarà organizzata la prova finale. Tutte le info utili. Posizioni economiche ATA: indicazioni per i candidati impegnati nella prova finale. Prove finali per le posizioni economiche ATA, aggiornamento di alcune FAQ in base ai nuovi criteri di assegnazione della sede. Posizioni economiche ATA: pubblicate le nuove istruzioni per la prova finale. Posizioni economiche ATA: quali aumenti stipendiali e come funzionano le prove finali? Scopri le nuove posizioni economiche ATA e come valorizzeranno le tue competenze dal 2026 con un aumento stipendiale. Dal 23 al 27 febbraio 2026, il personale Ata affronta le prove per nuove posizioni economiche. La digitalizzazione accelera i tempi, mentre la logistica è curata dagli Uffici scolastici regionali. Posizioni economiche ATA, la partecipazione al corso di formazione costituisce un requisito imprescindibile per l'inserimento nelle graduatorie. I candidati selezionati potranno beneficiare di un incremento retributivo.

