Posizioni economiche ATA | il simulatore per esercitarti a superare l’esame

Dopo il rinvio, il test finale per il personale ATA si terrà a fine febbraio. Chi ha seguito i corsi di formazione dovrà prepararsi nuovamente, perché la prova è stata spostata. La data ufficiale sarà comunicata a breve.

Il test finale per il personale ATA che ha frequentato i corsi di formazione per l’attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche slitterà a fine febbraio. Sono state fornite informazioni sulle sedi e l’esame finale: dal 23 al 27 febbraio. La notizia è ormai confermata, dopo le anticipazioni della nostra testata. Per esercitarti nello studio e. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

