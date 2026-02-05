Dal 23 al 27 febbraio, le prove finali di valutazione per le 46mila nuove posizioni economiche ATA si svolgono in diverse sedi in Italia. Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso il calendario e invita a fare attenzione alle eventuali rettifiche.

Dal 23 al 27 febbraio, in base al calendario diffuso dal MIM, si svolgono le prove finali di valutazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli avvisi di convocazione. L'articolo Posizioni economiche ATA, ecco le convocazioni e le sedi prova finale COMPLETO Attenzione alle rettifiche.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

