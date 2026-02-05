Gli inquirenti tornano nell’abitazione di Ponticelli, a Napoli, per un nuovo sopralluogo. Questa mattina, una decina di agenti in borghese hanno ispezionato di nuovo la casa di Giuseppe Musella e Ylenia, dopo averla posta sotto sequestro. Si cercano risposte sulla scomparsa della giovane, mentre l’uomo ha tentato di portare Ylenia in ospedale, ma i dubbi e le indagini continuano a farsi strada.

Caso Ylenia Musella: casa sotto sequestro e nuovi sopralluoghi. Una decina di agenti in borghese ha effettuato un nuovo sopralluogo nell’abitazione di Ponticelli, a Napoli, dove vivevano Ylenia e Giuseppe Musella, subito dopo posta sotto sequestro per cristallizzare la scena del crimine. L’obiettivo degli investigatori è verificare la coerenza tra la confessione del 28enne e le evidenze scientifiche, un passaggio cruciale per ricostruire la dinamica dell’omicidio della 22enne, uccisa con una coltellata alla schiena. Giuseppe Musella ha confessato di aver colpito la sorella, sostenendo di aver lanciato il coltello da circa otto metri, ribadendo: “Non volevo ucciderla”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Portiamo Ylenia in ospedale’: il disperato tentativo di soccorso di Giuseppe Musella, i dubbi degli inquirenti

Questa notte a Napoli, gli agenti hanno arrestato Giuseppe Musella, il fratello di 28 anni, sospettato dell’omicidio della giovane Ylenia Musella di 22 anni.

Una lite tra fratello e sorella si è trasformata in tragedia a Napoli.

