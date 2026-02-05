Porti corridoi e investimenti | il Fvg guarda a Berlino per crescere

Da udinetoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Friuli Venezia Giulia punta a rafforzare i legami con Berlino. Porti, corridoi e investimenti sono al centro delle strategie regionali per stimolare la crescita. La Regione cerca di attirare più investimenti e migliorare le infrastrutture, puntando su una cooperazione più stretta con la Germania. Le autorità locali sono convinte che lavorare insieme a Berlino possa portare benefici concreti e nuove opportunità.

Rafforzare la cooperazione tra Italia e Germania su temi strategici come economia, sicurezza e infrastrutture. È stato questo il cuore dell’incontro che il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha avuto in Regione con il viceambasciatore di Germania in Italia.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

