Porti corridoi e investimenti | il Fvg guarda a Berlino per crescere

Il Friuli Venezia Giulia punta a rafforzare i legami con Berlino. Porti, corridoi e investimenti sono al centro delle strategie regionali per stimolare la crescita. La Regione cerca di attirare più investimenti e migliorare le infrastrutture, puntando su una cooperazione più stretta con la Germania. Le autorità locali sono convinte che lavorare insieme a Berlino possa portare benefici concreti e nuove opportunità.

Rafforzare la cooperazione tra Italia e Germania su temi strategici come economia, sicurezza e infrastrutture. È stato questo il cuore dell’incontro che il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha avuto in Regione con il viceambasciatore di Germania in Italia.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Civitavecchia ha registrato un aumento del traffico crocieristico nel 2025, risultato di investimenti strategici e di un lavoro di squadra coordinato.

Il Piano FVG Strade prevede un investimento di oltre 210 milioni di euro tra il 2026 e il 2028, con un focus sulla Pontebbana.

