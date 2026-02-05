Pontecagnano a San Valentino il sindaco torna a fare il baby sitter

Questa notte a Pontecagnano Faiano il sindaco torna a fare il baby sitter. L’ente ha confermato l’appuntamento di San Valentino in love, che quest’anno cambia nome e diventa “Un amore di Carnevale”. La città si prepara a un evento speciale, con il primo cittadino che si mette in gioco per i bambini e le famiglie.

A Pontecagnano Faiano torna il "sindaco baby sitter" per la notte del 14 febbraio. L'amministrazione ha confermato l'edizione 2026 di San Valentino in love, quest'anno ribattezzata "Un amore di Carnevale". Il format prevede l'accoglienza dei bambini presso la palestra di Via Dante a partire dalle.

