Ponte l’opera che conviene non fare

Dopo il maltempo che ha devastato le coste siciliane e calabresi, cresce la polemica sull’opzione di investire miliardi nel ponte sullo Stretto. Molti chiedono se sia davvero il caso di continuare a puntare su quell’opera, considerando i danni già causati e le priorità di sicurezza per le aree colpite. La discussione si infiamma, mentre si valuta se convenga più spendere per il ponte o per riparare e mettere in sicurezza le zone colpite dal maltempo.

Di fronte al disastro sulle coste siciliane e calabresi, e all'alternativa tra i miliardi per il Ponte sullo Stretto e quelli per le riparazioni e la messa in sicurezza del territorio, il governo ha titubato. Poi si è tornati al business as usual: sulla grande opera Giorgia Meloni abbozza di fronte alle insistenze di Matteo Salvini. In ballo, questa volta, c'è il decreto infrastrutture, che in un alcuni dei suoi commi dovrebbe servire ad aggirare la bocciatura della Corte dei conti.

Approfondimenti su Ponte Sicilia

Al corteo "No ponte" a Messina: "Siamo 15 mila" | Salvini: "Nuova gara è dire no a un'opera che servirà a tutti"

Ponte sullo Stretto, Salvini ripete che sarà un'opera militare: "Servirà anche nei giorni di tempesta"
Matteo Salvini ha nuovamente affermato che il Ponte sullo Stretto di Messina potrà essere considerato un'infrastruttura strategica militare, sottolineando la sua importanza anche in condizioni di emergenza, come le tempeste.

Perché il Ponte sullo Stretto è un pozzo senza fondo

Ultime notizie su Ponte Sicilia

Nuovo Ponte Buriano, opera da 21 milioni di euro: la posa della prima pietra

Ponte, l'alt di Salvini: I fondi non si toccano, l'opera aiuterà nelle emergenze

Ponte sullo Stretto, Salvini: I fondi non si toccano, l'opera aiuterà nelle emergenze

Ponte sul Morbasco, parte il progetto di ristrutturazione, in attesa dal 2022. Dopo l'autorizzazione della Soprintendenza, è arrivato anche l'ok della Giunta. L'opera avrà un costo di 280mila euro.

Ponte sullo Stretto, Salvini ricevuto da Mattarella al Quirinale: il futuro dell'opera e i rilievi della Corte dei Conti
Il ministro delle Infrastrutture al Colle dopo molto tempo. Clima molto cordiale, raccontano anche dalla Lega, di «grande collaborazione» e non di scontro sui nodi giuridici che hanno inceppato l'iter ...

Ponte sullo Stretto, Tajani: non definanziare l'opera, a Niscemi evitare ritardi
Il Ponte e' una infrastruttura strategica per Sicilia, Calabria e Italia. Dobbiamo dedicarci alla ricostruzione di quello che e' stato danneggiato ma anche alla costruzione del futuro economico dell' ...

